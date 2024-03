‘Grootste binnenbaan van Europa’ heeft geen geldige vergunning

Er loopt een onderzoek naar de bouwvergunning van Sportstal Vanderhasselt in het Belgische Ternat. Die is eigendom van burgemeester Michel Vanderhasselt en kon rekenen op 1,2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies, maar is niet gebouwd volgens de verstrekte vergunningen. Twee pogingen om het complex te legaliseren zijn inmiddels onontvankelijk verklaard.

Anderhalf jaar geleden opende Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Ternat de grootste vaste binnenbaan van Europa. De sportstal kostte 4 miljoen euro. Weyts legde 1,2 miljoen euro daarvan zelf op tafel met Vlaamse subsidies. Toen al rees er kritiek over de investering van Sport Vlaanderen in een private sporthal.

Hoogspanningslijn op terrein

Die kritiek is anderhalf jaar later nog altijd niet gaan liggen. Enerzijds omdat het complex in landbouwgebied ligt, maar vooral omdat vorig jaar aan het licht kwam dat de stal niet gebouwd is zoals hij vergund is. Door een hoogspanningslijn op het terrein, veranderden de plannen: de sporthal zou een twintigtal meter verderop gebouwd worden. Ondanks dat het complex meteen in gebruik was, diende Vanderhasselt pas eind juni een nieuwe vergunningsaanvraag in. Drie maanden later dus.

Onder de gordel

Volgens burgemeester Vanderhasselt was het voltallige schepencollege wel op de hoogte van die verandering en keurden ze de vergunning ook goed. “Dat zij nu beweren dat ze niet meer weten wat ze toen beslist hebben, dat is onder de gordel, niet fatsoenlijk en niet onze stijl,” aldus Vanderhasselt.

Verschillende verhardingen en constructies

Pogingen om de binnenbaan te legaliseren werden onontvankelijk verklaard. Begin dit jaar trok de Vlaamse minister van Omgeving het dossier naar zich toe. Zij laat weten dat inspecteurs van haar departement ter plaatse verschillende verhardingen en constructies hebben vastgesteld die niet wettig vergund zijn.

Privaat geld naar topsport

Maar Weyts blijft wel achter de subsidies staan. “Sport Vlaanderen beoordeelt en selecteert alle subsidiedossiers en ik sta toen en nu volledig achter hun beoordeling. We hebben ook geen enkel probleem met een privaat project: het is juist goed dat er privaat geld naar topsport gaat. De overheid moet niet alles zelf en alleen doen. De vergunning was destijds ook in orde. Dit is overigens niet bepaald de enige stal in landbouwgebied: voor paardeninfrastructuur is dat meer regel dan uitzondering. Een eventuele terugvordering komt pas op tafel als zou blijken dat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van onze overeenkomst,” reageert Ben Weyts.

Bron: Ringtv