Inhoud uit handtas gejat op stal, paard blijkt dader

Een opmerkelijk bericht uit het Duitse Karlsruhe. Een 25-jarige vrouw kwam er achter dat haar portemonnee, mobiele telefoon en autosleutels uit haar handtas waren ontvreemd op een stal. Ze schakelde de politie in en die kwam tot de conclusie dat de dief een paard was.

De vrouw had haar tas in de buurt van een paardenstal laten liggen en merkte korte tijd later dat er waardevolle spullen ontbraken. Na een zoektocht die niets opleverde besloot zij de politie in te schakelen. De politie nam de aanklacht serieus en startte een onderzoek op de stal.

Paard blijkt dief

Het onderzoek van de politieagenten kwam tot een verrassende conclusie: de dief bleek het paard. Het paard stond in de aangrenzende paardenbox en had de inhoud uit de tas gehaald en in zijn stal verdeeld.

Het politierapport vermeldt uiteindelijk dat er afgezien is van het indienen van een aanklacht tegen het paard, en dat zijn ondeugd door de vingers is gezien.

Bron: Agrarheute