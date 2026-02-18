Harddraverijvereniging beschuldigt gemeente van vervalsen contract

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) en de gemeente Groningen stonden maandag lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank van Groningen. De inzet is een vermeend ‘vervalst’ contract uit 2004, dat meldt RTV Noord.

De laatste keer dat er paarden over de drafbaan liepen was in 2021. Inmiddels heeft de gemeente van de drafbaan een evenemententerrein gemaakt, maar de KHRV verliet de drafbaan niet zonder slag of stoot. De renvereniging doet een nieuwe poging om er weer draverijen te mogen organiseren en wil dat via de rechter afdwingen.

Twee contracten

In de zitting draaide het maandag om twee contracten. In de eerste plaats een (vermeend) contract waarin staat dat de KRHV voor de eeuwigheid het huurrecht zou hebben van de drafbaan. En daarnaast een contract uit 2004, waarin zou staan dat de KRHV afstand doet van dat eeuwige huurrecht. Maar dit tweede contract is volgens de renvereniging vervalst.

Getuigenverhoor

De zitting had als doel om de rechter te vragen om getuigen te horen. Het gaat om de mensen van wie namen onder het tweede contract staan, uit 2004. De KHRV denkt dat er met dat contract ‘gerommeld’ is. Het contract zou getekend zijn door bestuurders die op dat moment niet bevoegd waren. Eén van de ondertekenaars weet van niks en zijn naam is volgens de vereniging bovendien verkeerd gespeld.

Over vier weken beslist de rechter of de getuigen verhoord gaan worden.

