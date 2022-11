Harrie Theeuwes’ topmerrie M.Unellie 15 (28) overleden

De KWPN-merrie M.Unellie 15 (Cassini I x Ladalco x Ramiro Z) van Harrie Theeuwes is op 28-jarige overleden. De topmerrie uit de fokkerij van Stal Roelofs bracht bij Theeuwes maar liefst tien internationale springpaarden die 1,45m. of hoger springen en daarvan vier 1,60m.-paarden.

De bekendste zoon van M.Unellie 15 is zonder twijfel de goedgekeurde 1,60m.-hengst Winningmood vd Arenberg (v. Darco). Daarnaast is ze ook moeder van de goedgekeurde 1,60m.-hengst Chippendale Z (v. Cento) en de 1,60m.-paarden Richi Rich 111 (v. Chatman) en Knock Out 111 (v. Der Senaat 111). Tenslotte bracht ze met Think Twice 111 (v. Toulon) ook nog een Wereldkampioen in Lanaken (zevenjarigen, 2016).

“Buiten de ongelooflijke successen van de kinderen en kleinkinderen, was Unellie ook nog het liefste paard”, schrijft Theeuwes op facebook.

Bron: facebook