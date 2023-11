Hekken rond Amsterdamse manege, pony’s kunnen niet in rijbak 

Manege Mandy's Pony Plezier in Amsterdam Nieuw-West wordt sinds gisteren omringd door hekken, geplaatst door vastgoedontwikkelaar Midvast. Hierdoor kunnen de pony's niet meer naar de rijbak om vrij te lopen.

Het terrein vóór manage Mandy’s Pony Plezier is van Midvast, een vastgoedontwikkelaar. Het bedrijf wil op deze grond bouwen en was in gesprek met de manege-eigenaar om ook hun terrein over te nemen. Maar die onderhandelingen zijn vastgelopen. Het bod van Midvast is tot nu toe te karig, zegt manege-eigenaresse Mandy van Drunick. ”Dat aanbod