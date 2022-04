Heldhaftige actie: vrouw redt paard van stalbrand

Een vrouw heeft vanmiddag een paard gered bij een brand in Brasschaat. In een bijgebouw van een woning ontstond brand en vlak daarbij stond een paard in zijn stal. De vrouw, eigenaresse van enkele paarden in een nabijgelegen weiland, twijfelde geen moment en wist het paard in veiligheid te brengen.

Het was een felle brand met metershoge vlammen. De paardenstal stond op slechts enkele meters van het vuur. Een alerte buurman had de eigenaresse van enkele paarden in een nabijgelegen wei op de hoogte gebracht. De vrouw kwam meteen ter plaatse om het paard uit de stal te bevrijden.

Weinig nagedacht over risico’s

“Het paard ging omsingeld worden door het vuur”, vertelt Caroline Germain die het paard heeft gered. “Ik ben het gaan halen, met de hulp van iemand anders. Ik heb weinig nagedacht over de risico’s. Gelukkig wilde het paard meekomen. Paarden en vlammen gaan niet goed samen. Het paard kon bij mijn paarden wat bekomen in de wei.”

Oorzaak

De brandweer was snel ter plaatse en uiteindelijk bleef de stal gespaard. Het bijgebouw is vernield. Nader onderzoek moet de oorzaak van de brand aan het licht brengen.

Bron: VRT