Helgstrand-docu online op TV2, lastig te bekijken buiten Denemarken

De eerste aflevering over Helgstrand Dressage van het Deense undercoverprogramma Operation X is inmiddels online te bekijken. Althans, voor TV2Play-abonnees. De aflevering buiten Denemarken bekijken is lastig: voor een (proef)abonnement op TV2Play is niet alleen een Deens adres nodig, maar ook een Deense creditcard.

Een omweg naar een abonnement via een gift card (via gogift) lijkt ook niet mogelijk. Kortom: voor geïnteresseerden in Nederland is het lastig om de documentaire te bekijken.

TV2 heeft inmiddels op de website een aantal clips gedeeld uit de uitzending.

20.00 op tv

De eerste (van twee) aflevering van ‘Geheimen van een paardenmiljardair’ is inmiddels online beschikbaar. Vanavond om 20.00 uur zendt TV2 de documentaire uit op de Deense tv.

Helgstrand: ‘Leren van de kritiek’

Helgstrand heeft ook schriftelijk gereageerd richting TV2: “We rijden hier 10.000 keer per maand en helaas kunnen er dingen voorkomen, die niet zouden moeten gebeuren. We kunnen ook niet ontkennen dat dit hier is gebeurd. En als we zien dat er een fout is gemaakt, moeten we die uiteraard corrigeren.”

Na het zien van de uitzending die ‘veel indruk op hem heeft gemaakt’ heeft Helgstrand nogmaals gereageerd: “De manier waarop wij onze paarden trainen op de beelden is niet goed. Dit is slecht en te hardhandig rijden, en voldoet niet aan onze richtlijnen en waarden richting onze paarden.”

“We moeten leren van de kritiek die ons wordt voorgelegd, en we moeten ons blijven ontwikkelen. Dat hebben wij in dit geval ook gedaan. Tegen deze achtergrond hebben we ons paardenwelzijns- en trainingsbeleid, ons zakelijk gedrag en onze arbeidsvoorwaarden versterkt”, schrijft Andreas Helgstrand. Helgstrands gehele reactie richting TV2 is hier te lezen.

Reacties: Deense dierenbescherming doet aangifte

TV2 houdt een liveblog bij met reacties op de documentaire. De laatste melding is dat de Deense dierenbescherming aangifte doet tegen Andreas Helgstrand naar aanleiding van de uitzending. “Wij denken dat we voldoende documentatie hebben gezien om aangifte te kunnen doen”, aldus Yvonne Johannesen. “Het is een van de ergste dingen die ik in lange tijd heb gezien en waarvan ik me niet kon voorstellen dat dit vandaag de dag zou kunnen plaatsvinden.”

In een persbericht meldt de dierenbescherming dat zij aangifte doen tegen Helgstrand Dressage, Andreas Helgstrand en individuele ruiters (die te zien zijn op de beelden).

Voormalig chef d’equipe Nielsen: Helgstrand niet meer in Deens team

Kimi Nielsen, de voormalig chef d’equipe van het Deense dressuurteam (die eerder een open brief schreef over Helgstrand), laat aan TV2 weten ‘geschokt, boos en verdrietig’ te zijn naar aanleiding van de beelden. Nielsen gelooft niet dat Helgstrand nu nog in het Deense team kan worden opgenomen. “Het is ongelooflijk jammer voor onze sport. Dit zou wel eens over de toekomst van de sport kunnen gaan.”

Bron: TV2 / Horses.nl