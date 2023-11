Helgstrand vangt ook bot bij Gerechtshof: TV2 mag documentaire uitzenden

Andreas Helgstrand is er niet in geslaagd om de uitzending van de bij hem op stal gemaakte undercoverbeelden tegen te houden. Dat meldt de Deense krant Nordjyske. Nadat Helgstrand eerder bot ving bij rechtbank van Aalborg komt ook het Deense Gerechtshof tot het oordeel: TV2 mag volgende week de Operation X-afleveringen 'Geheimen van een paardenmiljardair' (Operation X besteedt twee uitzendingen aan Helgstrand) uitzenden.

Een paar minuten voor Andreas Helgstrand met Queenspark Wendy de ring binnenreed op de Stuttgart German Masters in Stuttgart, bracht Nordjyske het nieuws naar buiten: volgende week woensdag wordt de Operation X-aflevering over Helgstrand Dressage uitgezonden. Helgstrand is er niet in geslaagd om dat via de rechter tegen te houden.

Maatschappelijk belang

De redactie van TV2 betoogde dat er een maatschappelijk belang gediend is bij uitzending van de beelden, zo meldt Nordjyske. “Helgstrand Dressage is de marktleider en zet de norm voor de rest van de industrie. Er was overeenstemming op de redactie dat dierenwelzijn en dierethiek van aanzienlijk maatschappelijk belang zijn.”

“Hier concentreerde het onderzoek zich op een discrepantie tussen het beeld dat het publiek wordt gepresenteerd en de realiteit die zich achter gesloten deuren afspeelt bij Helgstrand Dressage. En er was de conclusie dat er geen andere manier was om deze beweringen te documenteren dan door het gebruik van een verborgen camera”, aldus de hoofdredacteur.

Principieel

Andreas Helgstrand herhaalde niet zijn verweer in de rechtbank van Aalborg (“Paarden zijn gevaarlijke dieren die je soms op hun plaats moet zetten”), maar benadrukte vooral dat het ging om een principekwestie en dat de afgelopen tijd lastig is geweest voor zijn bedrijf en de medewerkers. Op facebook deelde Helgstrand nogmaals het eerder deze week gepubliceerde statement.

Helgstrands advocaat deed een poging om met ‘whataboutism’ (waarom geen undercoverbeelden van de ‘horrorstoeterij’ van John Byrialsen?) de aandacht af te leiden. Dat had geen succes.

Aanstaande woensdag op tv

De Deense zender TV2 had de eerste Helgstrand-aflevering van het undercoverprogramma Operation X al op de programmering gezet: 22 november om 20.00 uur is de aflevering in de Deense huiskamers te zien. Op TV2Play is de uitzending vanaf woensdagochtend beschikbaar.

TV2 is een commerciële Deense zender en gratis kijken is niet mogelijk. Via een proefabonnement (één week gratis) op TV2Play (de digitale versie) is kijken in de EU mogelijk, maar TV2 schrijft ook dat een permanent adres in Denemarken nodig is voor toegang.

