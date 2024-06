Het regent consequenties voor de opfokbedrijven

Regen, regen en nog eens regen bepaalde de afgelopen periode het weerbeeld in Nederland. Paardenkrant-Horses belde met vier opfokbedrijven om vanuit diverse delen van het land te vernemen wat de consequenties van het vele water zijn voor hun bedrijfsvoering.

Arie van Baalen jr. staat aan het roer van het opfokbedrijf Van Baalen Farms in het Gelderse Brakel. Hij waardeert het dat de Paardenkrant-Horses aandacht besteedt aan het slechte weer. “Het heeft wel degelijk effect en het is goed dat mensen daar iets over lezen. De vanzelfsprekendheid is groot”, meent Van Baalen.

“Wij zitten in de Bommelerwaard op de klei, dus wij kunnen de paarden meestal al iets later dan gemiddeld op de weide zetten, maar we proberen er altijd naar te streven dat rond 1 mei een deel van de paarden buiten loopt. Dat lukte dit jaar niet, waardoor het gras ook eigenlijk te lang werd om ze op een goede manier in de wei te doen. Wij hebben er toen voor gekozen om eerst alles te maaien voordat we de paarden naar buiten doen. Maar het bleef onstabiel weer en om voor de paarden te oogsten moet je toch een dag of vier een beetje fatsoenlijk weer hebben. Op een gegeven moment leken de voorspellingen goed, maar toen was de grond dusdanig nat dat we met veel landbouwmachines slecht over het land heen konden rijden. We vielen dus letterlijk van de regen in de drup. Het werd steeds beroerder.”

Lees alles over de gevolgen van het natte voorjaar in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop