HH Azur wint titel USEF Paard van het Jaar 2023

De 18-jarige merrie HH Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) is gisteren door de USEF-leden gehuldigd tot Internationaal USEF Paard van het Jaar 2023. De merrie, in eigendom van Double H Farm en McLain Ward, kende onder laatst genoemde een grandioze carrière. Op het CHIO Aken sprong ze haar laatste parcours, want kort daarna kondigde McLain Ward het sportieve pensioen van de merrie aan: "Je hebt ons allemaal zoveel gegeven, maar het is tijd om afscheid te nemen van onze sport en in goede gezondheid met pensioen te gaan."

Onder het zadel van McLain Ward eindigde HH Azur meer dan 75 keer in de top-10 op CSI5*-niveau, waaronder een overwinning in de FEI Jumping World Cup Final in 2017 en teamzilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Ze wonnen meerdere Grand Prix’s, waaronder die van Indoor Brabant in 2023.

Reactie McLain Ward

“Ik ben zeer vereerd dat ik de ‘International Horse of the Year prijs’ voor HH Azur in ontvangst mag nemen. Haar verhaal is goed vastgelegd en het is echt iets opmerkelijks”, vertelde mede-eigenaar en ruiter McLain Ward aan USEF. “Als ik terugdenk aan 2023 voor deze ongelooflijke merrie, onze fantastische partner en vriend, vind ik het een hele eer om deze prijs te mogen ontvangen. Ik denk dat ze namelijk maar vijf of zes FEI-rubrieken heeft gesprongen afgelopen jaar. Het laat alleen maar zien wat een impact ze had op de sport, in mijn leven en mijn carrière, maar ook op iedereen die bij haar betrokken is. We grappen altijd dat ze echt de koningin is. Maar om op 16- en 17-jarige leeftijd, na een onderbreking van de sport, terug te komen en op dat niveau te kunnen concurreren, is een bewijs van wat een ongelooflijk, briljant paard ze is geweest.”

Bron: Horses.nl/ Persbericht USEF