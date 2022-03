Hij werd beschilderd, met een zaag toegetakeld maar nu heeft de schimmel eindelijk rust

'Starway to Ringo' heeft na zes jaar eindelijk een plekje gevonden in de wei bij zijn soortgenoten. Bij manege Groot in Egmond aan den Hoef konden ze het leed niet langer aanzien en hebben ze de taak op zich genomen om de schimmel een veilige plek te geven omringd door soortgenoten

Al sinds het witte kunstpaard werd geplaatst in Egmond aan Zee is het beklad, in brand gestoken, met een zaag aangevallen en is het hondje van zijn rug gesloopt.

Opgeknapt en in de wei

Het kunstwerk van Hellen van Meene viel niet bij iedereen in goede aarde en na de zoveelste aanslag is besloten het dier geheel te restaureren en bij Manege Groot te plaatsen.

Voor diegenen die het kunstwerk wel konden waarderen is het goede nieuws dat ook vanaf de openbare weg het paard nog steeds te zien is.



Bron: NH