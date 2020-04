Hippisch Centrum Deurne slachtoffer van inbraak

Afgelopen paasweekend is er ingebroken bij Hippisch Centrum Deurne. Daarbij werd een bronzen paard van 600 kilo weggenomen. Verder maakten de inbrekers diverse gereedschappen, een trekker, een trailer en twee koetsen buit.

Er was al eerder geprobeerd het bronzen paard van zijn sokkel te zagen en mee te nemen. Dat was toen niet gelukt. Ter voorkoming van diefstal was het beeld in een schuur gelegd, maar de deur van de schuur is dit paasweekend geforceerd.

Politie doet oproep

Gevreesd wordt dat het bronzen beeld wordt aangeboden voor de oud ijzerhandel. Getuigen van de diefstal, of mensen die weten waar de gestolen goederen zijn, kunnen zich melden bij de politie.

Bron: Horses.nl/FB