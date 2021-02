Hippisch Centrum Deurne verkocht

Hippisch centrum Deurne is verkocht aan familie Van den Eijnden. De ondernemersfamilie gaat een samenwerking aan met Frank Laenen, onder de naam Green Valley Estate blijft de accommodatie gericht op paarden activiteiten .

Toen de paardenopleiding van Helicon stopte kocht Libéma de accommodatie. In de tijd is het niet gelukt om er een succesvol sport- en recreatiecentrum van te maken. Het Hippisch Centrum heeft twee jaar te koop gestaan, toch krijgt de accommodatie nu weer een hippische bestemming.

Samenwerking

Familie van der Eijnden gaat een samenwerking aan met Frank Laenen. Laenen was jarenlang General manager van het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Daarnaast zal Bas Verhoeven van V2 Facility het team op facilitair gebied gaan versterken.

Activiteiten

De stallen zullen worden gebruikt voor paarden van ruiters die een langere tijd verblijven, omdat zij in de buurt aan wedstrijden zullen deelnemen. Daarnaast is het de bedoeling dat er mensen kunnen overnachten in hotelkamers en is de familie in gesprek met twee opleidingen.

