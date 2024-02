Honderden mensen op de been voor vermist paard: ‘Dit was echt heel bijzonder’

Anne Klein Leetink beleefde maandagavond hachelijke momenten toen ze met haar paard Yara op weg was naar de manege om een ritje te maken. Lopend naar de manege, ongeveer een kilometer van haar huis in Markelo waar Yara ook gestald staat, schrok het paard en rende weg. Een bericht in een buurtapp bracht een massale zoekactie op gang waarna de merrie werd teruggevonden.

De amazone wilde maandagavond een rit maken maar zover kwam het niet. Op weg naar de manege schrok Yara ergens van, rukte zich in paniek los en verdween in de duisternis waarna de amazone verslagen achter bleef. “Wat ik op dat moment dacht? Veel”, verzucht Anne Klein Leetink. “Heel lang geleden is er een paard doodgereden bij ons op de weg. Dat zoiets nog een keer gebeurt, is je grootste angst.”

Buurtapp

Rond half acht verdween haar paard. Snel daarna volgde een berichtje in de buurtapp: of bewoners kunnen uitkijken naar het paard. Anderhalf uur na de verdwijning kwam er een hoopvol bericht. Yara is gevonden in de buurt van de Rijssenseweg richting Enter. Tientallen auto’s blokkeren het verkeer, houden het paard tegen en weten haar te vangen. Het paard blijft ongedeerd, tot grote opluchting van Anne Klein Leetink.

Letterlijk tweehonderd man

“Hoe mooi is het als je in een buurtschap woont waar er letterlijk tweehonderd man voor je klaar staat! Tweehonderd man was op zoek naar één paard, lopend, fietsend, met trekkers, shovels, quads werd het gehele bos afgezocht. Ik ben iedereen die mee heeft geholpen op wat voor manier dan ook heel dankbaar. Dit was echt heel bijzonder. En ik ben zo blij dat Yara weer veilig op stal staat. Ze is nog wat gestrest maar zonder ernstige verwondingen thuis gekomen”, aldus Klein Leetink.

Raadsel

Waarom haar paard in paniek raakte en vertrok, is voor de amazone een raadsel. Ze vertelt dat haar paard oorspronkelijk uit Spanje komt en veel heeft meegemaakt. “Wat daar precies gebeurd is weet ik niet, maar je kunt aan haar littekens en gedrag zien dat er dingen zijn voorgevallen. In het begin had ze veel stress. Dat was juist een beetje weg, het ging steeds beter.” Tot maandagavond. Uit voorzorg gaat ze voorlopig niet meer in het donker met Yara op pad.

Bron: Tubantia / Horses.nl / FB