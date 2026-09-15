Hugo gaat Guinness World Records Boek in als grootste levende paard ter wereld

Savannah Pieters
Hugo gaat Guinness World Records Boek in als grootste levende paard ter wereld featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hugo is door Guinness World Records officieel erkend als het grootste levende paard ter wereld. De vierjarige Shire uit het Britse Towcester werd door een dierenarts gemeten op een schofthoogte van 1,99 meter. Eigenaar Brett Masters verwacht dat Hugo de grens van twee meter nog zal passeren, aangezien de ruin nog niet is uitgegroeid.


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