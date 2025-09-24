Illegale rijhal Deurne wordt legaal

De illegaal gebouwde rijhal van Green Valley Estate in Deurne mag gewoon blijven staan. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan om de overdekte baan na jaren te legaliseren. In de grote hal zijn inmiddels verschillende internationale concoursen gehouden maar de hal staat er sinds 2022 illegaal. De gemeente wist dat, maar greep nooit in, zo meldt Omroep Brabant.

Eigenaresse Leny van den Eijnden vroeg nog wel voor de start van de bouw een vergunning aan, maar het traject bleek complex. Van den Eijnden wilde niet wachten op de uitkomst en besloot alvast te gaan beginnen met de bouw omdat de overdekte baan volgens haar nodig is om grote internationale wedstrijden naar Deurne te halen.

Vergunningen

Volgens de onderneemster had de gemeente bij de aankoop van het hippisch centrum haar beloofd dat het allemaal wel goed zou komen met de vergunningen voor de bouw. NB: Leny van den Eijnden is de eigenaresse van het complex, maar daarnaast ook de penningmeester van coalitiepartij DOE!

Gemeente grijpt niet in

De gemeente liet het allemaal gebeuren en greep niet in. Sterker: het college informeerde de raad eind 2022 over de vergunningaanvraag, maar vertelde daarbij niet dat de hal er toen al stond.

Hoop gedoe

Dat alles bij elkaar zorgden de afgelopen maanden voor een hoop gedoe in de Deurnese politiek. Ook dinsdagavond weer in de gemeenteraadsvergadering. Er zijn vragen gesteld waar, zo hopen enkele raadsleden, later nog antwoord op komt. Maar het hoofdstuk illegale rijhal is afgelopen, de overdekte baan mag blijven staan.

