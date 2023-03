In beslag genomen ‘miljoenenhengst’ van beruchte Ramzan Kadyrov verdwenen

De politie in Tsjechië is intensief op zoek naar een gestolen renpaard van de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. De 16-jarige dekhengst genaamd Zazu verdween waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag uit zijn stal in Krabcice, zo’n 100 kilometer ten noorden van Praag. De Engelse volbloed was volgens het ministerie van Financiën in het bezit van Kadyrov totdat het in beslag werd genomen in het kader van de EU-sancties tegen de nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

“De dader verwijderde met een karabijnhaak de borgketting van de schuifdeur in de paardenstallen en nam de hengst mee”, luidt het in het opsporingsbericht van de politie. De bruine Engelse volbloed heeft een onregelmatige witte vlek in de vorm van een ster op zijn voorhoofd en het onderste deel van zijn rechterachterbeen is ook wit. De waarde van het fokdier wordt geschat op bijna 400 duizend Tsjechische kronen, zo’n 17.000 euro.

EU-sancties

Een woordvoerster van het ministerie van Financiën in Praag bevestigde tegenover de Tsjechische publieke omroep dat het paard daadwerkelijk in het bezit van Kadyrov was totdat het in beslag werd genomen in het kader van de EU-sancties tegen de nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. De maatregelen werden in 2014 opgelegd. De Europese Unie beschuldigt de heerser van de autonome deelrepubliek van de Russische Federatie ook van ernstige mensenrechtenschendingen in zijn land.

9,5 miljoen euro

Tsjechische media speculeren dat Kadyrov zelf achter de ontvoering van het paard zou kunnen zitten. De Tsjetsjeense heerser reageerde verontwaardigd op het nieuws over de diefstal. “Waar is de befaamde politie met haar democratisch efficiënte en progressieve verkenningsmethoden”, schreef hij snerend op zijn Telegram-kanaal. “In Tsjetsjenië kun je je auto zonder problemen niet afgesloten op straat laten staan, maar in Tsjechië wordt een gesanctioneerd paard uit een stal gestolen.” Het paard kost volgens hem 10 miljoen dollar, omgerekend bijna 9,5 miljoen euro.

Renstal in Krabčice

Kadyrov runt sinds 2012 een renstal in Krabčice. Zijn toppaard Michail Glinka nam in het verleden deel aan de prestigieuze Prix de l’Arc de Triomphe in Parijs. Als gevolg van de EU-sancties zijn alle financiële en economische middelen van ‘Poetins bloedhond’ op het grondgebied van de Tsjechische Republiek alsook in de rest van de Europese Unie bevroren.

Belastingdienst incasseert winst

Een woordvoerster van het ministerie van Financiën in Praag verklaarde eind 2015 dat de omzet van Kadyrov niet hoger mag zijn dan de bedrijfskosten. De Tsjechische belastingdienst incasseert eventuele winsten van de renpaarden en ze mogen voor Tsjechië niet meer verschijnen op lucratieve wedstrijden in de EU.

