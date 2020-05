Laurens van Lieren en Devenda Dijkstra verwisselden enkele weken geleden de Selevia Hoeve voor een nieuwe accommodatie in Schaijk. In de nacht van 13 op 14 mei is er ingebroken in de stal van Dijkstra en Van Lieren.

Er zijn onder andere negen zadels buit gemaakt, waarvan zeven in eigendom van Dijkstra en Van Lieren was. Daarnaast is de auto van Devenda Dijkstra gestolen en een quad.



Bron: Horses.nl/Facebook