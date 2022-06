Influenza uitbraak in Colorado: meer dan honderdveertig Mustangs overleden

Naar aanleiding van een grote Influenza uitbraak in een gebied waar Mustang paarden worden gehouden is het BLM met een update gekomen over de situatie. Hierin is te lezen dat sinds het begin van de uitbraak al 144 Mustangs zijn overleden. De situatie wordt nog steeds nauwkeurig gemonitord.

De uitbraak is begonnen op 23 april toen negen paarden dood in hun stal werden gevonden. Tussen juli en augustus 2021 zijn de Mustangs vanuit The West Douglas Herd Area overgebracht naar Fremont Country, Colorado. Tijdens deze periode kregen verschillende paarden symptomen. Veel paarden zijn overleden of moesten ingeslapen worden. In het rapport valt te lezen dat een natuurbrand die plaatsvond vlak voordat de paarden werden verzameld een rol kan spelen in het hoge sterftecijfer.

Bron: BLM