‘Ingenieus drugslab’ ontdekt bij manege in Ambt Delden

Bij een voormalige manege in Ambt Delden is een drugslab aangetroffen. Het drugslab was geheel ondergronds en de politie Oost-Nederland spreekt van een ‘ingenieus drugslab’. Het optrekje is in kersvers eigendom van Landgoed Twickel. Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer kocht op 6 januari de voormalige paardenboerderij voor 1,15 miljoen euro. Op maandag 7 februari zou de vorige eigenaar het perceel ontruimd opleveren. Dat ontruimen neemt de politie nu voor haar rekening.

Rentmeester Mooiweer zat op 6 januari aan de tafel bij een notaris uit Borne. Daar kocht hij namens Landgoed Twickel de boerderij aan de Loofrietweg 40 in Ambt Delden voor een bedrag van 1,15 miljoen euro. De verkopende partij was internationaal springamazone Valeria Lienhop uit Duitsland. Zij is bestuurder van paardenholding Luca Equestrian.

Van mestput tot hooizolder

En zo was de boerderij met stallen en bijgebouwen vanaf 6 januari eigendom van Landgoed Twickel. Daar hoorde ook bijna 22.000 vierkante meter aan grond bij. Afgesproken werd dat Lienhop tot 7 februari de tijd kreeg om alles bezemschoon op te leveren. Van mestput tot hooizolder. Als stok achter de deur moest ze een borg betalen van 230.000 euro.

Illegale activiteiten

Uit de akte blijkt dat Landgoed Twickel op 10 januari de sleutels zou krijgen en vrije toegang tot alle gebouwen aan de Loofrietweg 40. Met uitzondering van de gebouwen die nog in gebruik waren. De politie ontdekte dinsdag 1 februari dat daar illegale activiteiten waren.

Geen mededelingen

De rentmeester wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan. “De politie heeft mij met klem verzocht om lopende het onderzoek geen mededelingen te doen, en dat doe ik daarom ook niet.” Wel mocht hij zeggen dat het inderdaad gaat om een drugslab.

Boerderij verhuurd

Ook voormalig eigenaar mevrouw Lienhop wil desgevraagd niet praten over haar oude manege. Zij zegt dat ze sinds augustus vorig jaar in Duitsland zit. Daarom was zij ook niet bij de notaris op 6 januari. Al acht maanden is zij niet meer in de boerderij in Ambt Delden geweest. “De boerderij had ik verhuurd, maar ik zeg niet aan wie. Ik wil eerst overleggen met de politie”, zegt zij in een eerste reactie.

Faillissement

De 31-jarige Lienhop uit Osnabrück werkt in de paardenbranche en kende tegenslagen in Ambt Delden. Onder de naam Quality Horses had zij daar sinds 2014 een manege, verhuurde ze paardenboxen en handelde zij in sportpaarden. In 2018 ging het bedrijf failliet. Omdat Lienhop geen boekhouding bijhield is zij volgens curator Kolkman verantwoordelijk voor de schade dat het faillissement veroorzaakte. In 2017 en begin 2018 ging Quality Horses ook al failliet. Omdat Lienhop de schulden alsnog betaalde werd het faillissement opgeheven.

Bron: Tubantia