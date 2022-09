Inwoner Opperdoes is ‘paardenoverlast’ spuugzat en spant rechtszaak aan

"Als we in onze lounge zitten, ruiken we constant een urinelucht. Ook liggen er paardenharen in onze moestuin. Door de stank hebben we bovendien veel muggen in onze woning.” Dat zei een bewoner van Opperdoes dinsdag in de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de gemeente Medemblik, waar Opperdoes onder valt. De bewoner wil dat de gemeente in actie komt tegen de drie paarden die bij zijn buurman worden gehouden.

Bewoner Stam heeft de gestelde overlast van de paarden al geruime tijd geleden aangekaart bij de gemeente, maar volgens hem geeft Medemblik niet thuis. “Ik heb bij de gemeente een verzoek gedaan om te bemiddelen, maar ik heb er nooit iets op gehoord.”

Stankoverlast

De gemeente stelde zich op het standpunt dat de paarden aan het Zwartepad in Opperdoes daar legaal zijn. Stam liet het er niet bij zitten, omdat volgens hem de stankoverlast niet in dit oordeel is meegenomen.

Geurproef

De gemeente hield vorig jaar een geurproef in de lounge van Stam door twee deskundige toezichthouders. Dat onderzoek leverde niet veel op, want de ene geurdeskundige rook een lichte urinelucht en zijn collega rook helemaal niets. Stam was sowieso niet zo enthousiast over de onderzoeken door de gemeente. Volgens hem ervaart hij vooral overlast bij noordoostenwind, maar de controles zouden juist bij een westenwind worden gehouden.

Verplaatsen paardenbak

Volgens Stam zouden veel problemen zijn opgelost als de paardenbak naar het grasland zou worden verplaatst. Dat is voor buurman Luitwieler echter geen optie, omdat hij dan een compleet nieuwe paardenbak moet aanleggen. Dat is erg kostbaar en bovendien is het maar de vraag of de gemeente hiermee akkoord gaat.

Mijlenver uit elkaar

De rechter stelde vast dat bemiddeling in deze ruzie weinig zin heeft, omdat de standpunten mijlenver uit elkaar liggen. Luitwieler gaf aan dat er al heel lang paarden worden gehouden aan het Zwartepad en dat hij er alles aan doet om de overlast voor de buren te beperken. Hij wees de rechter er ook op dat de ramen bij buurman Stam dag en nacht op een kier staan. Volgens hem valt het daarom wel mee met de stank.

Voorschriften

De vertegenwoordiger van de gemeente voerde aan op dit moment geen mogelijkheid te hebben om op te treden tegen de paardenbak. Volgens hem houdt Luitwieler zich keurig aan de voorschriften.

Uitspraak

Stam kreeg van de rechter drie weken de tijd om zijn bezwaren schriftelijk aan te vullen. Medemblik mag daar dan weer op reageren. Pas na die ronde komt de bestuursrechter met een uitspraak.

