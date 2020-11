Isabell Werth gaat door met hoedjesdiscussie: ‘We zijn niet dom’

Op 23 november vergadert de FEI en Isabell Werth hoopt nog steeds dat de internationale paardensportfederatie het over de hoedjes-petitie wil hebben, die ze samen met zo'n 150 andere internationale dressuurruiters inbracht. Op 1 januari 2021 worden caps overal verplicht en zijn traditionele dressuurhoedjes niet meer toegestaan. "We willen als volwassen mensen de vrijheid om te kiezen" zegt Werth.

Eerder werd al duidelijk dat de petitie veel te laat was ingediend. De ruiters vragen in hun petitie om de mogelijkheid om in de ring tijdens hun proef op Grand Prix niveau een dressuurhoed te mogen dragen. Bij het losrijden en in de prijsuitreiking vinden ze een cap geen probleem.

‘Populistisch’

“Ik ben totaal verbaasd over de discussies die de petitie op gang bracht. Het gaat niet om een ​​helm of cap of om het veiligheidsaspect. Als volwassen en ervaren dressuurruiter gaat het om keuzevrijheid” stelt de Duitse in een reactie aan de website Dressursport Deutschland. Werth noemt de discussie die ontstaan is ‘populistisch’: “We zijn niet ouderwets, noch dom of idioot, en we zijn ook niet tegen caps, we willen alleen de vrijheid om te kiezen of je tijdens een Grand Prixproef een helm of een dressuurhoed draagt.”

“Er is nog nooit een ongeval geweest bij een internationale Grand Prix of een dressuurkampioenschap… nu lijkt het ineens alsof dressuur één van de gevaarlijkste sporten ter wereld is. Alleen senioren ouder dan 18 jaar zouden de keuze moeten krijgen.”

Rolmodel?

Werth: “Het argument dat wij rolmodellen zijn vind ik ook een pseudo-argument. Die rolmodelfunctie wordt niet aangetast want voor de ruiters onder de 18 blijft er een helmplicht. Net als voor iedereen bij de warming up en de prijsuitreiking. Het wordt haast grappig als je bedenkt dat er bij reining en voltige helemaal geen caps zijn. Het gaat erom dat wij als volwassenen het vermogen hebben om zelf te beslissen. Kortom: we willen dat het blijft zoals het was.”

Bron: Dressursport Deutschland / Horses.nl