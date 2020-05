Isabell Werth overschrijdt snelheidslimiet en verliest haar rijbewijs

Isabell Werth had haast op de A44 in Duitsland en werd geflitst. De dressuurkoningin reed 147 km per uur op de snelweg waar 100 km per uur de toegestane snelheid was. De amazone heeft een boete gekregen en haar rijbewijs is voor een maand ingetrokken door de rechtbank van Düsseldorf.

De zesvoudig Olympisch kampioen had de foto van de flitser niet geaccepteerd, maar vroeg zich af of ze wel op de foto achter het stuur te zien was. Een deskundige verklaarde dat dit zeer waarschijnlijk was.

Boete

Isabell Werth was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Ze kreeg ook nog een boete, omdat ze geen medische verklaring had.

Bron: Horses.nl/Reiterrevue