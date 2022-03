Isabell Werth verdedigt Beerbaum’s toucheren

In de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung neemt Isabell Werth het op voor Ludger Beerbaum die onlangs onder vuur kwam te liggen nadat enkele video's op internet verschenen waarin zijn paarden met een stok tegen de voorbenen worden geslagen. De Duitse topamazone die net als Beerbaum gesponsord wordt door Madeleine Winter-Schulze vindt dat het publiek moet weten hoe ruiters hun paarden opleiden.

”Ik vind het onjuist dat we het publiek niet uitleggen dat wij onze paarden opleiden en dat aanrakingsprikkels daar bij horen”, aldus Werth.

‘Reactie van het paard is het enige dat telt’

De FN besloot twee weken geleden om het toucheren te verbieden. Werth lijkt het met deze maatregel niet eens te zijn. Werth: ”Het paard reageerde helemaal niet geïrriteerd, bang, geschrokken of in paniek op het moment dat hij over de hindernis sprong. Het paard accepteerde de hulp. Voor mij is de reactie van het paard het enige dat telt.”

