Jan Cees Vogelaar op kandidatenlijst Forum voor Democratie

De aftredend voorzitter van de Sectorraad Paarden, Jan Cees Vogelaar, staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van Forum voor Democratie (FvD). De voormalig melkveehouder staat op nummer 9 van de lijst. Vogelaar is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Sectorraad en treedt per 1 november 2020 af.

Vogelaar staat in Den Haag vooral bekend vanwege zijn kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Hij is voorzitter van het Mesdagfonds, dat de stikstofmetingen van het RIVM ter discussie stelde en zelf nieuwe metingen liet doen. Die vervolgens ook weer onder vuur lagen.

Geen duo-voorzitter LTO

In september deed Jan Cees Vogelaar een poging om – samen met Jaap Haanstra – in een duobaan het voorzitterschap van LTO Nederland te veroveren. Dat lukte uiteindelijk niet en de landbouworganisatie is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter, die volgens de leden “verbindend” moet zijn. Op 10 november wordt een kandidaat voorgedragen.

Vogelaar was eerder wel voorzitter van de Melkvee-afdeling van LTO. In de aanloop naar de poging om het duo-voorzitterschap van geheel LTO te veroveren, verscheen een groot interview met Vogelaar en Haanstra in de Stentor. In het interview zijn de heren onder meer erg kritisch op landbouwminister Carola Schouten, aan wie ze als “Carola” of “kind” refereren en die ze als “een schat zonder kennis van zaken” zien.

Overstap naar FvD

In hetzelfde interview gaat het ook over de overstap van Vogelaar naar Forum voor Democratie, na jarenlang CDA-lidmaatschap: “Het CDA verloochende de boeren, hij kon daar niet blijven. Bij FvD zat weinig kennis van landbouw, nu is dat er wel.”

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats van 15 t/m 17 maart 2021.

