Jan Tops streeft ook bij Arabieren naar excellentie

Onlangs is in de oude haven van Doha de Global Champions Arabians Tour (GCAT) gelanceerd, een serie wedstrijden voor Arabische volbloeden met edities in het gebied van de Perzische Golf (Doha, Abu Dhabi en Muscat) en in Europa (Cannes, Valkenswaard, Rome en Parijs). Er is een prijzenpot te verdelen van maar liefst 17 miljoen euro.

Het idee om de naam en het concept van de Global Champions Tour – top paardensport op unieke locaties – te verbinden aan de in Arabië razend populaire shows met Arabieren ontstond in samenspraak tussen Jan Tops en zijn hippische zakenvrienden in Qatar. Hoewel de Arabierenshows overal in de wereld plaatsvinden en de juryleden en voorbrengers (handlers) doorgaans niet uit Arabische streken afkomstig zijn, is het zwaartepunt van deze hippische discipline de afgelopen decennia in het Midden-Oosten komen te liggen. Rijke liefhebbers uit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de beste paarden en meest invloedrijke foklijnen opgekocht. En daarmee keerde het Arabische paard als het ware terug naar zijn oorsprong.

