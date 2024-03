Jantine Leeflang: ‘Aanpassen moet, als we willen blijven paardrijden’

Ze startte een website en Facebookgroep, ‘Het nieuwe paardenhouden’, en steekt daar haar mening niet onder stoelen of banken. Jantine Leeflang, naast gepassioneerd paardenhouder docent natuurkunde, vindt dat paarden de ruimte moeten krijgen, dag en nacht, in kuddeverband. De box mag wat haar betreft per direct in de ban, alleen voor oude of geblesseerde paarden is die soms nodig. “Ongenuanceerd? Ik kies het conflictmodel. Dat maakt in ieder geval helder wat de standpunten zijn.”

De overname van het Keurmerk Paard en Welzijn door de Sectorraad Paarden vormde voor Jantine Leeflang de aanleiding voor ‘Het nieuwe paardenhouden’. “De eisen van dat keurmerk werden toen zo laag dat eigenlijk iedereen eraan kan voldoen”, legt ze uit. “Om het keurmerk te krijgen is het bijvoorbeeld voldoende als de paarden vier uur per dag vrije beweging krijgen en hoe dat gecontroleerd wordt, is niet duidelijk. Ik dacht: dit gaat niet opschieten, en heb een website gemaakt met een kaart met stallen waar het paardenwelzijn in mijn ogen goed voor elkaar is. Mijn ondergrens is dat paarden dag en nacht buiten kunnen zijn in een groep. Eigenlijk wilde ik een sterrensysteem om verschillende niveaus aan te geven, maar dat bleek in de praktijk lastig. Daarnaast wil ik graag duidelijk maken dat een andere manier van paardenhouden ook geschikt is voor sportpaarden, dus heb op de website interviews geplaatst met endurance-, eventing-, dressuur- en springruiters die hun paarden 24/7 buiten houden. De bomenknuffelaars heb je al, dus de sportmensen vormen de groep waar de winst te behalen valt.”

