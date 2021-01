Je telefoon checken op je paard: mag dat?

Het gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het autorijden is sinds 2002 verboden. Op 1 juli 2019 is dit verbod aangescherpt en geldt het voor bestuurders van alle voertuigen, dus ook op de fiets. Een paard is geen voertuig en dat betekent dat ruiters buiten het verbod vallen. Het gebruik van een telefoon tijdens het paardrijden is dus toegestaan, zolang het maar veilig gebeurt. Dat stelt het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV).