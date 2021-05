Jeannette van der Staak krijgt verrassing van haar leven: gezonde tweeling geboren

Jeannette van der Staak werd gisteren verrast bij het veulenen van haar Trakehner-merrie Evora (Insterburg TSF x Schwadroneur). De tienjarige kampioensmerrie gaf geheel onverwacht niet een maar twee veulens. "Het is absoluut een wonder dat de veulens levend ter wereld zijn gekomen", zegt de fokster.

“We kregen de verrassing van ons leven. Geheel onverwachts aangezien Evora drie keer gescand was en er steeds maar één veulen was te zien. Het is absoluut een wonder dat de veulens levend ter wereld zijn gekomen en gelukkig ook Evora ongedeerd is gebleven. De veulens zijn vrijwel exact even groot, wat ook vrijwel nooit voorkomt”, aldus Van der Staak.

Hengst en merrie

Vader van de tweeling, een hengstveulen en een merrieveulen, is Jameson RS2. “Moeder Evora is super lief voor haar beide veulens. Wij hopen dat ze sterk genoeg zijn en opgroeien tot gezonde paarden. We gaan er in ieder geval ons uiterste best voor doen. Hoewel dit de grootste nachtmerrie is van iedere fokker, is het tegelijkertijd ook een heel bijzonder gezicht.”

Bron: Horses.nl/FB