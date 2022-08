Jessica von Bredow-Werndl bevallen van een dochter

Nummer een van de wereld Jessica von Bredow-Werndl heeft laten weten dat ze is bevallen van dochtertje Ella! In haar Instagram verhaal vertelt Jessica dat ze naar de kür op muziek van haar broer Benjamin Werndl keek vanuit het ziekenhuis. Ella liet haar nog even de kür afkijken, die overigens een knappe vierde plaats voor Benjamin opleverde, en rond negen uur in de ochtend is Jessica bevallen van haar tweede kindje.