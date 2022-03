Jeugdfonds Sport Amsterdam verhoogt budget voor paardrijden

Volgens de Hollandsche Manege in Amsterdam en het Jeugdfonds Sport is sporten belangrijk voor ieder kind. Het huidige budget dat het Jeugdfonds uitkeert aan gezinnen die het financieel zwaar hebben, is niet toereikend voor de paardensport omdat de tarieven voor paardrijden hoger liggen dan bij andere sporten. Nu is het budget, als pilot binnen Amsterdam, voor paardrijden verhoogd van 300 euro naar 600 per euro jaar.

“Meedoen = meer kansen”, dat is het motto van het Jeugdfonds Sport. “Sporten geeft plezier met anderen, versterkt het zelfvertrouwen en bevordert een gezonde levensstijl. Helaas zijn niet alle gezinnen financieel in staat om kinderen aan een sport te laten deelnemen. Daarom verstrekt het Jeugdfonds een budget aan gezinnen die het financieel zwaar hebben. Geldgebrek mag geen reden zijn om af te haken”, aldus het fonds.

300 euro niet genoeg

Het viel de familie Valk, eigenaren van de de Hollandsche Manege in Amsterdam, op dat het budget van 300 euro niet genoeg was om kinderen doorlopend te laten deelnemen aan de lessen. Zij zijn in gesprek gegaan met het Jeugdfonds die ook al bezig was met het inventariseren van de tarieven binnen de paardensport.

Populaire sport onder meisjes

Uit dit onderzoek is gebleken dat het huidige budget van 300 euro per jaar inderdaad niet toereikend is voor het nemen van paardrijlessen op structurele basis. Maar paardrijden is wel één van de populairste sporten onder meisjes. Daarom start dit jaar een pilot in Amsterdam. Het budget voor paardrijden wordt verhoogd naar 600 euro per jaar.

