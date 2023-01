Jonge paarden van Vincourt dood of ziek door slechte zorg opfokbedrijf

Twee weken geleden bracht het Dagblad van het Noorden het verhaal van Annemieke en Jeffrey Vincourt van Stal Krom: zij zijn geschokt over de slechte zorg van een opfokbedrijf in Nes waar hun jonge paarden stonden. Eén veulen overleed, één paard is vermist en vier paarden zijn ziek. Vanavond besteedt ook SBS Hart van Nederland aandacht aan de kwestie.