Jongen redt vastzittend paard: held op social media

De politie heeft een paard geholpen dat vast was komen te zitten in een waterbak. Agenten kwamen tijdens hun nachtdienst in de gemeente Veere een jongeman tegen die vertelde dat hij niet kon slapen vanwege een tikkend geluid. Dat bleek het vastzittende paard te zijn. De jongen is inmiddels op social media uitgeroepen tot held.

De agenten troffen het paard aan in de wei. Het dier zat met zijn benen vast in een waterbak en kon er niet zelfstandig uitkomen. De jongeman wist te vertellen van wie het paard was en de eigenaar van het dier kwam kort daarop ter plaatse. Met behulp van de eigenaar is het paard uit zijn benarde positie bevrijd.

Bron: Omroep Zeeland