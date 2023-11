Kerstvakantietip: Thelwell’s Pony Parade in Hollandsche Manege

Wie kent ze niet, de geweldige cartoons van Norman Thelwell? De Engelse cartoonist overleed in 2004 maar zijn werk is nog steeds te bewonderen. Binnenkort zelfs in Amsterdam.

Twee jaar geleden kreeg Elsbeth Bos van De Hollandsche Manege in Amsterdam de kans om het werk van Thelwell naar Nederland te halen. Met de wens om het Levend Paardenmuseum, dat deel uitmaakt van de manege, tijdens de feestelijke decemberperiode op een betoverende en passende manier in te richten, ging Elsbeth op zoek naar een uniek evenement. Dit resulteerde in Thelwell’s Pony Parade. Met de aanwezigheid van de vertederende Thelwell-pony’s in het museum tijdens Kerstmis hoopt Elsbeth niet alleen magie en nostalgie te brengen, maar wil ze ook de liefde voor Thelwell doorgeven aan de volgende generatie pony- en paardenliefhebbers.

Eerbetoon

Met de betrokkenheid van paardenkunstcurator Joyce Ter Horst (Paard Verzameld) en David Thelwell, de zoon van Norman Thelwell, is de tentoonstelling verrijkt en authentiek geworden. Hun expertise en kennis, maakt dat de tentoonstelling een waar eerbetoon is aan Norman Thelwell en zijn creatieve nalatenschap.

Kom naar Thelwell’s Pony Parade en ervaar de tijdloze aantrekkingskracht van deze geliefde pony’s.

Bezoekers van de tentoonstelling Thelwell’s Pony Parade krijgen de unieke kans om originele kunstwerken, boekomslagen, schetsen en schetsboeken, evenals persoonlijke items en tekenmateriaal, gebruikt door de kunstenaar te zien. Dit stelt bezoekers in staat om inzicht te krijgen in het creatieve proces van Norman Thelwell en zijn artistieke bijdragen verder te waarderen.

Korting

Voor KNHS-leden biedt het Levend Paardenmuseum een exclusieve korting van 10% op de toegangskaarten voor de tentoonstelling. KNHS-leden kunnen gebruikmaken van deze korting door de actiecode KNHSLPM2023 te gebruiken bij een online bestelling of door hun paspoort mee te nemen en deze aan de kassa te tonen.

Thelwell’s Pony Parade: A Century of Charm and Wit

Celebrating the life and legacy of illustrator Norman Thelwell

11 December 2023 – 7 Februari 2024

De Hollandsche Manege | Levend Paardenmuseum Vondelstraat 140, Amsterdam

Kaarten verkrijgbaar aan de deur of online Bestel je tickets hier

Bron: KNHS