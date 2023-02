Marie Valdar Longem heeft haar vriend, de Franse springruiter Kevin Staut, beschuldigd van huiselijk geweld. Volgens de Noorse springamazone gaf Staut haar na een ruzie op 2 februari in een hotelkamer in Bordeaux een kopstoot. Daarbij liep ze een hersenschudding op. Het stel verbleef in het hotel voor het internationale concours in Bordeaux waar Staut aan deelnam.

Marie Valdar Longem heeft de klacht tegen Staut afgelopen maandag ingediend bij het parket van Lisieux. “Mijn cliënt is getekend door de situatie, maar is vastbesloten dat anderen niet hoeven mee te maken wat zij heeft meegemaakt”, vertelt de advocaat van de amazone. Valdar Longem liep bij de kopstoot een hersenschudding en een bloedneus op. Na het geweld verliet Staut de kamer zonder zich druk te maken om haar medische situatie.

‘Misbruik en geweld worden niet getolereerd’

Beate Heieren Hundhammer, algemeen secretaris van de Noorse paardensportfederatie, heeft bevestigd op de hoogte te zijn gebracht. Dit is gebeurd via een rapport dat bij de juridische afdeling van de FEI is ingediend. “De Noorse paardensportfederatie tolereert geen enkele vorm van misbruik en geweld.” Heieren Hundhammer voegt er aan toe dat ze verwacht dat de FEI deze ernstige zaak grondig aanpakt.

Bron: Le Parisien