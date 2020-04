Kijktip: Britt Dekker besmet bejaarden met het paardenvirus

Britt Dekker is vanaf 6 april weer op de beeldbuis te zien met een nieuw programma genaamd: 'Britts Gouwe Ouwen'. Een programma waarin Britt het leven van bewoners van een verzorgingstehuis in beeld brengt. Gisteren was te zien hoe Britt de bejaarden besmet met het paardenvirus.

In de tweede aflevering is te zien hoe mevrouw Nipshagen een shetlander mee neemt naar haar kamer. De pony mag bij haar op de kamer slapen. HET gezelschap van de pony bevalt de bejaarde vrouw zo goed dat ze in overweging neemt om de pony te houden.



Bron: Horses.nl/SBS 6