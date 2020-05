Kijktip: Emmy de Jeu waarschuwt voor Serge van der Wulp in Opgelicht?!

Zowel in 2016 als in 2017 besteedde Opgelicht?! aandacht aan Serge van der Wulp, die mensen oplicht bij de handel in paarden en daarnaast ook meisjes op datingssites oplicht. Vanavond besteed Opgelicht?! opnieuw aandacht aan Van der Wulp. Emmy de Jeu zal vanavond ook aan het woord komen met een waarschuwing voor de praktijken van Van der Wulp.

“Begin januari postte ik een waarschuwing op mijn Facebookpagina om te melden dat Van der Wulp nog steeds zijn praktijken uitvoert. Hij doet zich vaak voor als een rijke man en gebruikt diverse namen. Hij licht vaak mensen op als het gaat om de handel in paarden en ook meisjes op datingssites”, laat De Jeu weten, die overigens zelf nooit is getrapt in de trucs van Van der Wulp.

Opgelicht?! is vanavond om 21:25 uur te zien op NPO 1.

