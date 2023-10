Kijktip: ‘Paardenaflevering’ in Keuringsdienst van Waarde

De KRO-NCRV zond afgelopen dinsdag een aflevering uit met paarden in de hoofdrol. Klopt het wat de fabrikanten claimen en wat ze ons in reclames verkopen? Het bloed van drachtige paarden bevat een waardevol hormoon waar andere dieren vruchtbaarder van worden. Deze handel zorgt voor duizenden extra veulens, een bijproduct van deze bloederige industrie. Maar wat gebeurt er met al die overbodige veulens die door drachtige bloedpaarden op aarde worden gezet?

Bloederige industrie

Drachtige paarden produceren het hormoon PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin). Dit hormoon dat uit het bloed gehaald wordt, bevat een stof die kan fungeren als vruchtbaarheidsmedicatie voor andere dieren. Vroeger had je in Nederland bedrijven waar ze bloed aftapten van paarden voor dit hormoon. Bloedboerderijen noemen ze dat.

Ondertussen is het in Nederland niet meer toegestaan om het veemedicijn te winnen uit paardenbloed. Het gebruik ervan is nog wel toegestaan. Farmaceuten, waaronder twee Nederlandse bedrijven, importeren het vruchtbaarheidshormoon daarom uit andere landen waar het paardenbloed nog rijkelijk vloeit.

Overbodige veulens

In IJsland en verscheidene Zuid-Amerikaanse landen, waar bloedtapperijen nog steeds operationeel zijn, worden tienduizenden merries gehouden om andere beesten van vruchtbaarheidsmedicatie te voorzien. In IJsland alleen al zijn er 4000 merries die gehouden worden voor hun bloed. Er worden jaarlijks tienduizenden veulens geboren als bijproduct van deze bloederige industrie. De bloedboerderijen kunnen echter niet alle nieuwe veulens huisvesten. De meeste van deze jonge paarden zijn daarom bestemd voor de vleesindustrie. Waar belandt het vlees van al die overbodige veulens?

Paardenvlees

In Nederland zul je minder snel paard in de schappen vinden. Toch kan het zijn dat je al die tijd onwetend paardenvlees hebt gegeten. Diepvriessnacks en andere verwerkte vleesproducten kunnen paardenvlees bevatten, al dan niet opzettelijk. Want hoewel de supermarkt geen producten met paardenvlees meer verkoopt, bevatten dezelfde snacks (waaronder bitterballen en kroketten) bij de groothandel vaak wél paardenvlees. Dit wordt dan vaak onder de noemer ‘vleeskroket’ of ‘goulash’ verkocht aan snackbars en andere horecagelegenheden.

Zolang de vraag naar het zwangerschapshormoon uit paardenbloed toeneemt, zal de vleesindustrie gebruik blijven maken van de overbodige veulens. De Keuringsdienst volgt het bloedspoor en verwondert zich over een industrie waar weinig mensen ooit van gehoord hebben. Klik op onderstaande link om de uitzending terug te kijken.

Bekijk hier de Video

Bron: KRO-NCRV/ Horses.nl