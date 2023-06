Kijktip: Paardenzaak in ‘Zeeman Confronteert’

In het TV-programma 'Zeeman Confronteert' wordt vanavond aandacht besteed aan een paardenzaak. Daarin is te zien hoe een paardenliefhebber in de maling is genomen. Zij gunde haar paard mooie laatste jaren toe en verkocht het paard aan een persoon die al twee pony's had. Een perfect plekje voor een paard. Maar het dier kwam nooit aan op de plek en is zoals Thijs Zeeman zegt 'de dood ingejaagd'.