Kijktip: Serie over Limburgse paardencultuur op L1

Vanaf morgen zendt L1 vier weken lang de serie Paardenkracht uit, die over de Limburgse paardencultuur gaat. In Limburg maakt het paard al eeuwen deel uit van het landschap. Inmiddels is de regio uitgegroeid tot hét kloppend hart van de Nederlandse paardencultuur.

In de serie Paardenkracht wordt de kijker meegenomen in de wereld van paarden in de Limburgse regio: van topsport en eindeloze ruiterpaden voor de recreatie, tot fokkerijen op internationaal niveau. Een wereld waar zorg, kennis en liefde voor het dier samenkomen.

Paarden inspireren dagelijks leven

De serie laat zien hoe paarden ons dagelijks inspireren, ons in beweging zetten en mensen op allerlei manieren samenbrengen. Niet alleen aan topsport, maar ook aan recreatie, natuurbeleving, sociaal contact, natuurbeheer en dagbesteding met paarden.

Vierdelige serie

Deze vierdelige serie is vanaf 24 augustus elke zondag te zien op L1 TV. Na uitzending is de serie terug te zien op L1.nl/paardenkracht en op L1 YouTube.

Uitzendtijden

Eerste uitzending

Zondag 24 augustus om 09:00, 10:30, 11:20, 12:30, 14:00, 15:30, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 en 23:20 uur

Dinsdag 26 augustus om 21:00 uur

Donderdag 28 augustus om 16:20 uur

Vrijdag 29 augustus om 16:30 en 21:00 uur

Tweede uitzending

Zondag 31 augustus om 09:00, 10:30, 11:20, 12:30, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 en 23:20 uur

Dinsdag 2 september om 21:00 uur

Donderdag 4 september om 16:20 uur

Vrijdag 5 september om 16:30 en 21:00 uur

Derde uitzending

Zondag 7 september om 09:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00 en 21:00 uur

Dinsdag 9 september om 21:00 uur

Vrijdag 12 september om 16:30 en 21:00 uur

Vierde uitzending

Zondag 14 september om 09:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00 en 21:00 uur

Dinsdag 16 september om 21:00 uur

Vrijdag 19 september om 16:30 en 21:00 uur

Bron: L1/Horses.nl



