Kijktip: Vlak voor overlijden op bezoek bij legendarische De Sjiem

Twee dagen voor zijn overlijden was ClipMyHorse.tv op bezoek bij Stal De Sjiem om het nog niet eerder vertelde verhaal van zijn grooms te vertellen. Naar nu blijkt, een emotioneel verhaal en unieke beelden van de legendarische schimmel van Jeroen Dubbeldam. Waar hij eigenlijk 33 kaarsjes had moeten uitblazen, besloot De Sjiem (v. Aram) vorige week dat het tijd was om te gaan.