Kleine meerderheid Hart van Nederland-panel tegen verbod op zweep

Stichting Dier & Recht bood gisteren een iets meer dan 40.000 keer ondertekende petitie tegen het gebruik van de zweep in de paardensport aan in de Tweede Kamer. Over die petitie maakte SBS6-programma Hart van Nederland een item en vervolgens werd aan het 'Hart van Nederland panel' de vraag voorgelegd hoe zij staan tegenover het gebruik van de zweep in de paardensport. De uitkomst is niet eenduidig: 52 procent van de ondervraagden vindt dat de huidige regels omtrent zweepgebruik volstaan, 40 procent is voor een totaalverbod.

Rick Helmink Door

Hart van Nederland meldt over de ondervraging:

Van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel steunt 40 procent een totaalverbod. Een iets grotere groep, 52 procent, vindt dat de huidige regels voldoende zijn. Slechts drie procent vindt dat het gebruik van de zweep juist minder streng beperkt moet worden. Vijf procent heeft geen mening.

Vooral tussen mannen en vrouwen bestaat een flink verschil. Bijna de helft van de vrouwen, 48 procent, wil dat paarden helemaal niet meer met een zweep geraakt mogen worden. Onder mannen is dat 32 procent.

Ook politiek lopen de opvattingen uiteen. Van de mensen die vorig jaar GL-PvdA stemden wil 60 procent een totaalverbod en onder D66-kiezers is dat 53 procent. Bij VVD-, PVV- en CDA-kiezers kiest juist een meerderheid voor het behouden van de huidige regels. De grootste steun voor de huidige regels is te vinden bij de achterbannen van onder meer BBB (90 procent) en FVD (66 procent).

Over de achterliggende cijfers wordt dit gemeld:

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

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Bron: HartvanNederland