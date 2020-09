Kloon wordt mogelijk de redding van zeldzaam przewalskipaard

In de Amerikaanse staat Texas is met succes een przewalskipaard gekloond. Hengstveulen Kurt werd geboren op 6 augustus 2020 en kan naar verwachting veel betekenen voor het voortbestaan van de bedreigde diersoort. Voor het klonen van het paard werd genetisch materiaal van een soortgenoot gebruikt dat veertig jaar geleden werd ingevroren.

Volgens experts kan de genetische diversiteit van hengstveulen Kurt, die compleet gezond is, helpen bij het redden van zijn soort. Przewalskipaarden komen in het wild nauwelijks nog voor. Het laatste exemplaar werd in 1969 gespot. Met dank aan een fokprogramma zijn er momenteel ongeveer 2.000 przewalskipaarden in leven.

Bron: RTL Nieuws