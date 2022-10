Koning Charles verkoopt geliefde paarden van Queen Elizabeth

Koning Charles wil twaalf van de beste renpaarden die hij erfde van wijlen koningin Elizabeth verkopen. Hoewel hij eerder aangaf dat hij de ‘tradities van zijn moeder zal voortzetten’, zal het dus niet op dezelfde schaal gebeuren.

Charles erfde 37 nog actieve renpaarden van zijn moeder, maar zal nog deze maand 12 van hen verkopen via een veiling. Daaronder Just Fine, het eerste paard dat won voor de nieuwe koning. Ook Love Affairs zal op de markt worden aangeboden. Dat was het laatste paard dat won voor het overlijden van de Queen.

Schande

Een koninklijke bron, die op de hoogte is van het reilen en zeilen van de stoeterij in Norfolk, zegt tegen de Britse tabloids dat de fokkerij de komende drie jaar in commercieel opzicht ‘afgebouwd’ zal worden. “De koninklijke stoeterij kan over drie jaar een museum zijn. Het zou een echte schande zijn.”

Aantal paarden terugschroeven

Een bron in het koninklijk paleis heeft bevestigd dat Charles het grote aantal paarden in de stal wil terugschroeven, maar benadrukt dat de band tussen de familie en de racepaardenindustrie zal blijven bestaan. “Men wil de tradities behouden, maar niet op dezelfde schaal als onder Hare Majesteit die zo’n passie had voor deze dieren.”

Fokmerries en veulens

In totaal heeft Charles 60 renpaarden en 38 fokmerries in de stoeterij Royal Sandringham. De dertig veulens die in het nieuwe jaar worden verwacht, zullen naar verwachting zeer veel geld opleveren als de laatst door de koningin gefokte veulens. Vooral in Golfstaten zouden ze geïnteresseerd zijn in het kopen van een paard van de Queen.

Bron: Dailey Mail / The Sun