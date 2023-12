‘Koop je ticket naar Parijs’: F One USA en andere toppaarden in Franse veiling

Op 12 december komt een wel heel bijzondere collectie van topspringpaarden onder de hamer. De Franse Parido Auction veilt onder andere het topspringpaard (en voormalig KWPN verrichtingskampioen) F One USA (v. Toulon). Het openingsbod voor de door Wiet ten Brinke en Roelof Bril gefokte ruin, die afgelopen weekend onder Lorenzo de Luca nog naar een 4e plaats in de Wereldbeker in La Coruña liep, ist vastgesteld op 400.000 euro.

‘Koop je ticket naar Parijs’ is de slogan van de Parido Auction, een veiling met veertien topspringpaarden. F One USA is het meest opvallende paard in de collectie, maar ook de 1,60m. paarden Oak Grove’s Laith (v. London), Pegasus Deau Ri Me (v. Deauville), Action Bellevue PS (v. Action-Breaker) en Pegasus Jataki (v. Jamal vd Heffinck). Dat wordt aangevuld met nog een stel 1,55m., 1,50m.-paarden en jongere talenten.

De veiling is een samenwerking aangegaan met topruiters Harrie Smolders, Bertram Allen en Scott Brash, die de paarden in aanloop naar de veiling rijden.

Bekijk de collectie hier

Bron: Horses.nl