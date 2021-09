Kritisch item over paardensport in Duits journaal

In Nederland werd rond de Olympische Spelen in onder andere NRC Handelsblad de discussie aangezwengeld over paardensport en de diervriendelijkheid daarvan. In Duitsland gaat WDR nog een stapje verder op de openingsdag van CHIO Aken: waar eindigt dierenliefde en begint dierenmishandeling. Zo heet een item dat gisteren uitgezonden werd in het WDR-journaal Aktuelle Stunde.