Kritisch item over paardensport op Franse publieke omroep

De Franse publieke omroep heeft in het actualiteitenprogramma L'Oeil du 20 Heures een kritisch item over de paardensport uitgezonden. In het item worden onder andere beelden van de Olympische Spelen in Tokio (moderne vijfkamp en de bloedende Kilkenny), beelden uit de RTL-docu bij Ludger Beerbaum en beelden van de mishandelingen bij Cesar Parra getoond.