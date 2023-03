Laatste wens in vervulling: bijzondere reis naar fokproduct Capri Sonne Jr

De moeder van Renata van Steijn, fokster van Capri Sonne Jr (Rodium x San Remo), is ernstig ziek. Als laatste wens wilde Tonia van Driel de hengst die ze vanaf veulen volgde graag bezoeken. Dankzij Stichting Ambulance Wens ging die wens in vervulling en kon de familie op bezoek in Groot-Brittannië.

Tonia van Driel is al lange tijd ziek door CoPD, krijgt 24 uur per dag zuurstof en was al anderhalf jaar niet meer buiten geweest. Eerder was ze nauw betrokken bij de door haar dochter gefokte Capri Sonne Jr, vanaf zijn geboorte tot en met de successen onder Dinja van Liere. Allergrootse wens was om ‘haar Black Beauty’ in Groot-Brittannië bij Laura Tomlinson-Bechtolsheimer te bezoeken. “Wat een trip is dit geweest! Mams is vol van geluk, al maakt al dat geluk ook af en toe ruimte voor tranen”, aldus Renata van Steijn over de laatste reis van haar moeder.

Bron: Horses.nl/FB