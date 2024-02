Landgestüt Redefin verder zonder directeur Christoph Seite

Landgestüt Redefin heeft afgelopen week bekend gemaakt dat directeur Christoph Seite op 1 februari met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. Seite stond sinds oktober 2020 aan het hoofd van het Landgestüt.

“Christoph Seite is in oktober 2020 als directeur begonnen heeft de stoeterij op het goede spoor gezet. Ik betreur dat we deze weg niet langer samen kunnen bewandelen”, licht Till Backhaus, minister van Klimaatbescherming, Landbouw, Landelijk Gebeid en Milieu van Mecklenburg-Vorpommern kort en bondig toe.

Er is tussen beide partijen overeengekomen om de details van de beëindiging van het contract niet openbaar te maken. Er is tot op dit moment nog geen opvolger voor Seite. Kristin Romanowski is waarnemend directeur.

Bron: St. Georg