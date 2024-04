Kijktip: Maarsbergen Horse Trials in tv-serie Liefde voor het Landgoed

Omroep Max zendt de komende weken een achtdelige serie uit waarin het wel en wee van een aantal landgoedeigenaren gevolgd wordt. Daaronder ook eventingamazone Willemina van der Goes - Petter, haar man Maurits en hun twee zonen. In de eerste aflevering was al te zien dat er gewerkt werd aan de hindernissen voor de Maarsbergen Horse Trials, die in de derde aflevering (vrijdag 26 april) uitgebreid te zien zullen zijn.